Sereno Variabile il 6 ottobre 2018 Osvaldo Bevilacqua a Conegliano e Vittorio Veneto

Veneto, tra le regioni più turistiche d’Italia, protagonista della terza puntata della nuova stagione di Sereno Variabile: anticipazioni sabato

Sereno Variabile: diretta tv e streaming

Dal Sud al Nord Italia come è nella tradizione itinerante di Sereno Variabile che torna questo sabato alle 18 su Rai 2 con la terza puntata della nuova stagione. Osvaldo Bevilacqua nell’appuntamento del 6 ottobre 2018 ci porterà in Veneto tra le cittadine di Conegliano e Vittorio Veneto. La puntata può essere seguita in streaming, da pc, tablet e smartphone su RaiPlay – Rai2 e on demand dopo la mezzanotte Rai Replay. La puntata andrà in onda in replica domenica 7 ottobre, alle 07,00 sempre su Rai 2.

Sereno Variabile: tappa in Veneto sabato 6 ottobre 2018

Le telecamere di Sereno Variabile saranno in Veneto per due ricorrenze speciali: i 100 anni della Grande Guerra e i 150 anni della nascita del Prosecco. Così Osvaldo Bevilacqua ci condurrà alla scoperta di un’inedita Vittorio Veneto che si sta preparando a festeggiare la ricorrenza con la Fanfara dell’11° Reggimento Bersaglieri, gli Alpini e le testimonianze dei sopravvissuti, senza tralasciare l’aspetto culturale ed educativo espresso nella visita al Museo della Battaglia. Ma Vittorio Veneto è anche tanto altro, come le gite in scooter o in bici tra le strade del vino o i percorsi culturali e naturalistici. E una singolare offerta di soggiorno: le “lunotte”, botti in legno arredate e complete di tutto, letto, bagno e doccia.

Il viaggio di Sereno Variabile si sposta poi nella capitale del prosecco: Conegliano. Qui, oltre alla vendemmia, andremo alla scoperta delle tradizioni e sapori, tra tutti la goliardica “Enodama” e la sfida del tiramisù. Non mancherà uno sguardo al futuro con la visita da parte di Osvaldo Bevilacqua alla scuola enologica più vecchia d’Italia, dove si sono formati e si formeranno gli enologi che hanno reso e renderanno il vino italiano famoso nel mondo.

Con Maria Teresa Giarratano andremo a Cison di Valmarino in uno antico castello dove poter ammirare esposizioni di antiche carrozze e armi, ma anche rilassarsi con trattamenti e massaggi al vinacciolo.