Sereno Variabile 29 luglio 2018 a Scalea e San Nicola Arcella sulla costa di Cosenza

Osvaldo Bevilacqua questa domenica ci porta sul litorale cosentino della Calabria nella sua trasmissione su Rai 3: anticipazioni



Sereno Variabile Estate diretta e streaming

Tornano protagonista il mare e la Calabria nel viaggio di domenica 29 luglio 2018 di Osvaldo Bevilacqua nella puntata di Sereno Variabile Estate in onda come sempre alle ore 13:45 su Rai 2. Protagonista stavolta sarà la costa cosentina con Scalea e San Nicola Arcella. Visibile in streaming, da pc, tablet e cellulari su RaiPlay – Rai2 mentre on demand dopo la mezzanotte Rai Repley

Sereno Variabile 29 luglio: Scalea e San Nicola Arcella

Osvaldo Bevilacqua inizierà il suo itinerario dalla spiaggia di Scalea, dove intervisterà turisti e bagnanti di tutte le nazionalità, come Maria, una simpatica russa che in Calabria ha conosciuto l’amore e che è oggi di casa nella cittadina balneare. Nel centro storico del paese una banda accompagnerà le animazioni degli artisti di strada, che come di consueto durante l’estate daranno vita alla manifestazione “Scalea in Piazza”.

Salito a bordo dell’imbarcazione di Fulvio, marinaio e pescatore, si dirigerà verso San Nicola Arcella. La costa è ricca di grotte e suggestive insenature, come quella dello spettacolare Arco Magno. Intervista ai giovani protagonisti di un progetto di accoglienza che propone itinerari turistico-culturali per conoscere il centro storico e l’artigianato locale. Bevilacqua parlerà infine con alcune ricamatrici e scoprirà i diversi modi di cucinare il perciasacco, ascoltando anche il parere di un medico nutrizionista.