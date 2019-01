Sereno Variabile 26 gennaio 2019 tra le bellezze di Udine

Osvaldo Bevilacqua ci porta in Friuli Venezia Giulia fra storia, tradizioni e motori, appuntamento su Rai 2, anticipazioni

Sereno Variabile: diretta tv e streaming

Il sabato di Rai 2 fa rima con Sereno Variabile immancabile appuntamento del fine settimana con Osvaldo Bevilacqua oggi 26 gennaio 2019 in onda alle ore 17.10 dal Friuli Venezia Giulia, per la precisione da Udine. La puntata può essere seguita in streaming, da pc, tablet e smartphone su RaiPlay – Rai2 e on demand dopo la mezzanotte Rai Replay. La puntata andrà in onda in replica domenica, alle 07,00 sempre su Rai 2.

Sereno Variabile a Udine sabato 26 gennaio 2019

Ai piedi del Castello in Piazza della Libertà, Osvaldo Bevilacqua si imbatterà in un gruppo di danze tradizionali e parlerà della musicale popolare friulana, poi incontrerà gli attori di una compagnia teatrale per un omaggio a Goldoni. Spazio ai motori, con l’incontro di un gruppo di motociclisti che lo condurranno in una officina davvero speciale, dove gli appassionati di moto di grossa cilindrata si ritrovano per stare insieme e bere un bicchiere di buon vino.

Sempre Osvaldo Bevilacqua verrà accolto dalle note di una allegra street band, per poi visitare il Conservatorio “Jacopo Tomadini” dove l’orchestra degli studenti è impegnata nelle prove di un brano di Rossini. Il viaggio, poi, si concluderà in una delle più antiche osterie della città. Maria Teresa Giarratano, invece, incontrerà due artigiane che creano oggetti particolari: originali porta libri riciclando avanzi di stoffa ed elaborati cappellini e accessori di moda vintage.