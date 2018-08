Sereno Variabile 26 agosto 2018: si torna in Puglia, a Vieste in provincia di Foggia

Nuova tappa pugliese per Osvaldo Bevilacqua stavolta protagonista il promontorio del Gargano in provincia di Foggia con Vieste



Sereno Variabile Estate diretta e streaming

Oramai abitudinario della Puglia, domenica 26 agosto 2018 la trasmissione Sereno Variabile Estate torna nel tacco d’Italia per visitare in promontorio del Gargano, per la precisione Vieste in provincia di Foggia. Appuntamento come sempre alle ore 13:30 su Rai 2 con il grande Osvaldo Bevilacqua. Visibile in streaming, da pc, tablet e cellulari su RaiPlay – Rai2 mentre on demand dopo la mezzanotte Rai Repley

Sereno Variabile 26 agosto 2018: la bellezza di Vieste

Dopo Molfetta e Giovinazzo, Manfredonia e Bari, ancora la Puglia protagonista dei viaggi di Osvaldo Bevilacqua ci condurrà sulla spiaggia del Castello di Vieste, dove si erge lo spettacolare scoglio di Pizzomunno, oggi reso celebre dalla canzone di Max Gazzè ispirata alla sua leggenda, da cui è possibile fare escursioni in barca lungo la costa ammirando grotte marine, baie suggestive e calette nascoste.

Sulla spiaggia Osvaldo parlerà degli sport acquatici che si praticano lungo il litorale, come il kitesurf e il windsurf, e assisterà alle esercitazioni dei cani da salvataggio che operano durante l’estate prestando soccorso ai bagnanti in difficoltà. Visiteremo poi un luogo davvero particolare, un trabucco vecchio più di un secolo, che grazie all’impegno di un’associazione è tornato a nuova vita permettendo anche ai turisti di assistere e partecipare in prima persona alle fasi del lavoro di questa antica macchina da pesca.

Andremo poi alla scoperta di piatti, prodotti e sapori tipici della zona di Vieste, dalle golose specialità di una pasticceria del centro storico, alle ricette della cucina tradizionale, ai vini biologici prodotti dalle aziende vinicole del territorio. Tra i monumenti della cittadina balneare da vedere, l’imponente Cattedrale dedicata all’Assunta, un interessante sito archeologico che racchiude un’antica necropoli e il Castello Svevo. A conclusione del suo tour sulle coste del Gargano, Osvaldo incontrerà un gruppo folk che saluterà il pubblico di Sereno Variabile con un’allegra tarantella.