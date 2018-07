Sereno Variabile 21 luglio 2018: Osvaldo Bevilacqua ci porta a Bari

Sarà ancora una volta la Puglia con il suo capoluogo protagonista dell’appuntamento del sabato con Osvaldo Bevilacqua tra le bellezze di Bari



Un tour tra storia, monumenti, sapori, tradizioni e artigianato. Tutto questo e non solo nella puntata di sabato 21 luglio 2018 di Sereno Variabile Estate che torna ancora in Puglia per visitare in lungo e largo il suo capoluogo, Bari, in onda come sempre alle ore 13:30 su Rai 2 con il grande Osvaldo Bevilacqua. Visibile in streaming, da pc, tablet e cellulari su RaiPlay – Rai2 mentre on demand dopo la mezzanotte Rai Repley

Dopo Molfetta e Giovinazzo ancora la provincia di Bari protagonista, anzi Osvaldo Bevilacqua ci guiderà tra le piazze e i vicoli del centro storico di Bari. Visiterà la basilica di San Nicola, venerato protettore della città, uno degli esempi più significativi di architettura del romanico pugliese, ed entrerà poi in uno storico forno per scoprire i segreti e il gusto della tipica focaccia pugliese. Accompagnato dalle note di una tarantella e dai simpatici intermezzi dialettali di un attore locale, Osvaldo ci inviterà a scendere nei suggestivi ambienti sotterranei del succorpo della cattedrale dedicata a San Sabino.