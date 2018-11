Sereno Variabile 17 novembre 2018 in Abruzzo: Teramo, Atri e Torricella Sicura

Sabato di Rai 2: Osvaldo Bevilacqua con Maria Teresa Giarratano visitano Teramo e altre due località della provincia teramana, Atri e Torricella Sicura

Sereno Variabile: diretta tv e streaming

Nuovo appuntamento e nuovo viaggio per la trasmissione itinerante Sereno Variabile in onda sabato 17 novembre 2018 alle 18 su Rai 2 con Osvaldo Bevilacqua e Maria Teresa Giarratano in Abruzzo per visitare Teramo e altre due località della provincia Atri e Torricella Sicura. La puntata può essere seguita in streaming, da pc, tablet e smartphone su RaiPlay – Rai2 e on demand dopo la mezzanotte Rai Replay. La puntata andrà in onda in replica domenica, alle 07,00 sempre su Rai 2.

Sereno Variabile a Teramo e provincia 17 novembre 2018

Nel centro del capoluogo Osvaldo Bevilacqua incontrerà molti giovani sportivi: i ragazzi della locale squadra di pallamano che si allenano nella piazza del duomo, una coppia di giovanissimi campioni di pattinaggio a rotelle e un campione di bike trial che compie spettacolari evoluzioni.

L’inviata Maria Teresa Giarratano si recherà nella riserva dei Calanchi, dove visiterà la sede della riserva in cui si tengono laboratori didattici e poi raggiungerà la città per assaggiare alcune prelibatezze a base di liquirizia. Una cuoca dell’Accademia Teramana della Cucina preparerà le scrippelle ‘mbusse, un piatto della tradizione gastronomica locale.

A Torricella Sicura Osvaldo Bevilacqua visiterà l’originale Museo delle Genti della Laga, che raccoglie una collezione di oggetti d’epoca e una serie di diorami con pupazzi animati che illustrano i vecchi mestieri, i riti e le tradizioni del territorio teramano. Conosceremo il Duomo di Atri, recentemente riaperto dopo un periodo di restauri e il Teatro Comunale. Osvaldo Bevilacqua raggiungerà, poi, una fattoria didattica e sociale dove operano persone con disabilità e a loro consegnerà la medaglia di Sereno Variabile. A conclusione del tour si scoprirà un’antica tradizione assistendo a un’anteprima della festa dei Faùgni, fasci di canne che vengono accesi e portati in processione nelle vie della città nella notte tra il 7 e l’8 dicembre.