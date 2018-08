Sereno Variabile 11 agosto 2018: Osvaldo Bevilacqua ad Ancona tra Numana e Sirolo

Protagonista su Rai 2 le Marche, in una delle più rinomate zone turistiche della costa della provincia di Ancona, il Conero: anticipazioni

Sereno Variabile Estate diretta e streaming

Saranno le Marche le protagoniste della puntata di Sereno Variabile Estate per la precisione la costa della provincia di Ancona, il Conero, in onda come sempre alle ore 13:30 su Rai 2 sabato 11 agosto 2018 con il mitico Osvaldo Bevilacqua. Visibile in streaming, da pc, tablet e cellulari su RaiPlay – Rai2 mentre on demand dopo la mezzanotte Rai Repley. La trasmissione domani, domenica 12 agosto, non andrà in onda.

Sereno Variabile 11 agosto: il Conero, Ancona tra Numana e Sirolo

Protagonista della puntata sarà infatti il promontorio del Conero, con le località di Numana e Sirolo. Sbarcato a Sirolo sulla Spiaggia delle due Sorelle, così chiamata per la presenza di due alti scogli, Osvaldo parlerà con turisti e villeggianti. Intervisterà poi un responsabile del Parco del Conero.

Osvaldo partirà poi per una gita in barca rallegrata da degustazioni di vini, prodotti e piatti della cucina locale. Uno chef ci spiegherà la ricetta di un piatto di pasta arricchito dal sapore dei “paccasassi”, erbe spontanee che crescono tra rocce e scogli. Raggiunta Numana Osvaldo intervisterà una simpatica pescatrice e si recherà in una spiaggia attrezzata per poter accogliere persone con disabilità.

Dopo una sosta presso la panchina degli innamorati, scopriremo quali sono gli eventi e le proposte turistiche del territorio e parleremo di immersioni subacquee sui fondali della costa, ricchi di fauna marina e di relitti. Osvaldo, dopo aver incontrato una famiglia di maestri d’ascia, che da tre generazioni si tramandano l’arte della costruzione di barche in legno, ci saluterà dalla spiaggia in compagnia di allegri turisti.