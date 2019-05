Sapiens 4 maggio 2019 ultima puntata: Mario Tozzi per le strade di oggi e di ieri, via Appia e via Franchigena

Ultima puntata con il geologo Mario Tozzi in prima serata su Rai Tre si parla di strade e di vie, da quelle storiche a quelle di tutti i giorni

Saranno le strade le protagoniste dell’ottava e ultima puntata di Sapiens – Un Solo Pianeta il programma curato e condotto da Mario Tozzi in onda questa sera sabato 4 maggio 2019 alle 21:45 in prima serata su Rai Tre. In alternativa è possibile seguire la trasmissione in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai.

Come di consueto la puntata sarà aperta e chiusa in studio da brevi conferenze sceniche (TED) di Mario Tozzi. Nel corso della puntata ci sarà anche una dimostrazione scientifica che sperimenterà coma la costruzione di nuove strade aumenti il traffico anziché diminuirlo. Parlando di strade, argomento inaspettatamente vasto, non si può non ricordare la tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova, l’ultimo avvenimento che ha messo in evidenza la fragilità e l’importanza della manutenzione delle infrastrutture del trasporto su gomma.

Quello dell’ultima puntata quindi è un vero e proprio viaggio lungo le strade d’Italia: dalla bellezza della Regina Viarum, la via Appia, una delle più grandi opere di ingegneria del mondo antico frutto della sapienza degli Antichi Romani, ancora oggi percorsa da migliaia di veicoli al giorno, fino alla Autostrada del Sole che con i suoi 760km collega Milano e Napoli dal 1958, contribuendo di molto a quel sogno di modernità dell’Italia degli anni ’60, passando per le dissestate strade cittadine, e arrivare a immaginare come ci sposteremo nel futuro. Così come non si possono dimenticare altre strade, tutt’ora meta di pellegrinaggi, che hanno caratterizzato la storia di intere popolazioni come la via Crucis a Gerusalemme e le vie dei Canti degli Aborigeni australiani, o lo spettacolare tratto alpino della via Francigena.