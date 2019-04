Sapiens con 27 aprile 2019: Mario Tozzi “incontra” Leonardo da Vinci

Settima puntata in prima serata su Rai Tre dedicata al genio di Leonardo da Vinci in un viaggio nel metodo scientifico e le mille invenzioni

Sarà Leonardo da Vinci e non solo il protagonista della settima puntata di Sapiens – Un Solo Pianeta il programma di documentari condotto da Mario Tozzi in onda questa sera sabato 27 aprile 2019 alle 21:45 in prima serata su Rai Tre. In alternativa è possibile seguire la trasmissione in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai.

Sapiens: settima puntata 27 aprile 2019 luoghi e ospiti di Tozzi

Come di consueto la puntata sarà aperta e chiusa in studio da brevi conferenze sceniche (TED) di Mario Tozzi. La puntata racconterà l’evoluzione del metodo scientifico, quello strumento che ci permette di comprendere la realtà e di risolvere i problemi che il mondo moderno ci presenta come testimoniato dalla prima storica foto di un cosiddetto “buco nero” scattata recentemente. Un viaggio attraverso il genio, la scienza e il metodo scientifico di coloro che sono considerati tra i più grandi geni di tutti i tempi: Archimede, Leonardo Da Vinci e Albert Einstein, tre personaggi che hanno cambiato le nostre vite con le loro scoperte. A cinquecento anni dalla morte, Mario Tozzi ci condurrà alla scoperta degli aspetti meno conosciuti del Leonardo scienziato ed inventore, facendo chiarezza su un personaggio molto celebrato ma non sempre del tutto compreso.

Sapiens, il viaggio di Mario Tozzi con Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci, diventato icona, è spesso considerato un genio isolato, un inventore che ha precorso i secoli; Ma per valutare concretamente la sua genitalità Sapiens viaggerà nei secoli, nella Siracusa di Archimede, alla scoperta di testi antichi migliaia di anni, quelli degli scienziati dell’era ellenistica, operanti intorno alla grande biblioteca di Alessandria d’Egitto, autori di una rivoluzione scientifica dimenticata e più avanzati nella matematica e nella tecnologia sia di Leonardo che di Galileo.

Il viaggio di Sapiens nella storia della scienza arriverà fin quasi ai giorni nostri con la figura rivoluzionaria di Albert Einstein, raccontando il poco conosciuto “Einstein italiano”. Non tutti infatti, sanno che il celebre fisico, ideatore della Teoria della Relatività, trascorse un periodo importante e formativo della sua vita qui in Italia, a Pavia. Indagando sulla sia permanenza italiana Sapiens sarà in grado di mostrare documenti inediti su temi politici e scientifici.