Report, puntata del 23 aprile 2018 tra flat tax, Insp e rifiuti elettronici

Sigfrido Ranucci conduce in prima serata su Rai 3 una nuova serie di inchieste soprattutto sulla flat tax che divide ancor di più la politica italiana

Report diretta tv e streaming

La tanto chiacchierata in campagna elettorale flat tax, il patrimonio immobiliare dell’Inps e lo spreco legato al riciclo dei componenti elettronici, di questo si occupa la nuova puntata di Report il programma di inchieste in prima serata stasera lunedì 23 aprile con Sigfrido Ranucci. Il programma può essere seguito anche da pc, tablet, e smartphone in live streaming su RaiPlay.

Report, anticipazioni puntata 23 aprile 2018

LA FLAT TAX DEI MIRACOLI di Paolo Mondani – Report analizza le proposte della Lega, di Forza Italia e dell’Istituto Bruno Leoni. Chiede ai lavoratori e agli imprenditori del Veneto cosa accadrebbe con l’applicazione di un’aliquota unica. E racconta cosa comporta la flat tax in tre stati americani: Illinois, Indiana e Michigan. Report affronta poi il caso Embraco, l’azienda americana che ha deciso di trasferire il suo stabilimento torinese in Slovacchia, utilizzando i fondi strutturali europei consentiti dal governo di Bratislava e la tassazione di favore, flat tax inclusa.

ATTICI E MONOVANI DI STATO di Alberto Nerazzini – Il patrimonio immobiliare dell’Inps oggi vale due miliardi e mezzo di euro. Un piccolo tesoro, ma è solo ciò che resta dopo la burrascosa campagna delle dismissioni immobiliari, iniziata nel lontano 1996. Prima il legislatore decide di far vendere direttamente dagli enti ai suoi inquilini, poi, nel 2001, cambia idea e si affida allo strumento finanziario della cartolarizzazione. In questa confusione normativa è accaduto di tutto. Un gruppo di «inquilini storici», dichiara guerra all’Inps: hanno comprato con gli sconti di legge ma accampano un’interpretazione ancor più favorevole, pretendendo di poter acquistare anche tutto l’invenduto. E non solo…

ORO ELETTRONICO di Antonella Cignarale – Cellulari, videogiochi, telecomandi, stampanti, tv, lavastoviglie, forni, frullatori, piastre per capelli, computer, macchine da caffè… Il più delle volte riparare o sostituire i componenti rotti non conviene. Il risultato: spreco e montagne di rifiuti. In Italia ci si può disfare di un apparecchio presso un’isola ecologica ma anche consegnandolo a un rivenditore, ma pochi lo sanno. Quali sono gli ostacoli e, soprattutto, noi acquirenti quanto siamo disposti ad abbandonare il sistema produci, consuma e getta?