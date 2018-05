Report puntata 28 maggio 2018: il Milan di Yonghong Li, un giro di soldi… senza fondo

Le inchieste di questa sera del team di Sigfrido Ranucci in prima serata su Rai 3 si soffermano sui dubbi dietro la proprietà cinese del Milan

Il Milan rischia di essere escluso dall'Europa League a causa dei conti non a posta. Ma chi c'è dietro la proprietà cinese di Yonghong Li. Proverà a rispondere su Rai 3 in prima serata la nuova puntata di Report il programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci stasera lunedì 28 maggio.

Report, anticipazioni inchieste 28 maggio 2018

MILAN, IL GIOIELLO DI FAMIGLIA (di Luca Chianca, collaborazione di Alessia Marzi). Chi è veramente Yonghong Li a cui Berlusconi ha venduto il Milan dopo decenni di successi? U’operazione da ben 740 milioni di euro portato avanti da una serie di società con sede nel paradiso fiscale delle British Virgin Island e con fondi non ben identificati che oggi rischia di mettere in pericolo il club rossonero già a rischio iscrizione alle prossime Coppe Europee. In Cina Mr. Li ha avuto diversi problemi con una delle sue holding tanto da mettere a rischio il closing per il Milan stesso. Provvidenziale è stato il Fondo Eliott. Ma chi c’è dietro al Fondo?

Le altre inchieste di Report questa sera

POKER D’ASSI (di Giulio Valesini, collaborazione di Cataldo Ciccolella e Simona Peluso). Network di società e studi legali che fatturano centinaia di milioni e sono ovunque nel mondo indicando alle aziende come muoversi nei paradisi fiscali o ristrutturare unità produttive, spesso tagliando migliaia di posti di lavoro, certificano i bilanci delle banche, anche quelle che poi fanno crac.

UN SOGGIORNO IN PARADISO (FISCALE) (di Manuele Bonaccorsi, collaborazione di Lorenzo Di Pietro). È il nuovo modo di viaggiare, che sta soppiantando bed and breakfast e alberghi: Airbnb gestisce nel mondo 4,8 milioni di annunci. Ma in realtà molti host sono in realtà grandi società immobiliari e non semplici cittadini che arrotondano.

ECONOMIA CIRCOLARE (di Alessandra Borella). Sono numerosi gli scarti industriali riutilizzabili, dalla carta al vetro, alla plastica recuperata dagli oceani trasformata per produrre scarpe da ginnastica. Il “pacchetto economia circolare” è stato da poco approvato in Europa. Tuttavia, con le norme vigenti, se lo scarto di produzione viene classificato come “rifiuto” anziché come “sottoprodotto”, è intoccabile e non può essere riciclato.