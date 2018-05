Report puntata 14 maggio 2018: lavoro illegale, criptovalute, volantini, buoni pasto

Le inchieste della trasmissione di Sigfrido Ranucci questa sera in prima serata su Rai 3: si parla di diritti di lavoro negati e di questioni care ai consumatori

Report diretta tv e streaming

La settimana di Rai 3 in prima serata si apre ancora nel segno delle inchieste di Report il programma condotto da Sigfrido Ranucci che stasera lunedì 14 maggio si occuperà ancora di questioni scottanti legate al mondo del lavoro, della grande distribuzione e non solo. Il programma può essere seguito anche da pc, tablet, e smartphone in live streaming su RaiPlay.

Report, anticipazioni inchieste 14 maggio 2018

“Fuori controllo”, di Bernardo Iovene. Nelle grandi aziende lavora spesso gente fornita dalle ditte appaltatrici a 3-4 euro l’ora senza alcun diritto. Un sistema definito “paga globale”, un’illegalità di massa che gli organi preposti al controllo non riescono a regolarizzare. La riforma, prevista dal Jobs Act e approvata a costo zero, fino a oggi avrebbe determinato incertezza, rallentamento dell’attività ispettiva e minori introiti dal recupero dei contributi previdenziali evasi.

“Le criptovalute”, di Giuliano Marrucci. Le criptovalute a gennaio sono arrivate a capitalizzare oltre 600 miliardi di euro, dieci volte il valore di aziende come Eni, Enel o Intesa Sanpaolo. Pochi giorni dopo però il mercato è crollato, e nel giro di pochi giorni si è ridotto a poco più di un terzo.

“Scripta volant”, di Francesca Ronchin. Il mondo del volantino è un business che vale circa 200 milioni di euro, le società che operano nel settore sono 450, ma sono solo due o tre quelle che si dividono la gran parte del mercato. Quelli che vediamo nella cassetta delle lettere sono solo una parte, molti non vengono distribuiti ma venduti come carta da macero. Una pratica che danneggia i marchi della grande distribuzione.

“Buoni a nulla”, di Cecilia Andrea Bacci. I buoni pasto ogni anno, in Italia, smuovono tre miliardi di euro eppure capita di vederseli rifiutare. Cosa c’è dietro al rifiuto dell’esercente? Commissioni elevate e mancati pagamenti…