Report di domenica, inchieste 16 giugno 2019: Arata e Siri, la truffa del papiro, plastica e imballaggi

I nuovi sviluppi del caso Siri con il coinvolgimento di Paolo Arata fino alle implicazioni malavitose, ma anche lo stato di salute del corpo dei vigili del fuoco, la truffa del papiro e l’aumento della plastica da imballaggio. Questo e altro ancora nella nuova puntata di Report in onda con un giorno d’anticipo sul solito, questa sera domenica 16 giugno 2019 in prima serata su Rai 3 con inizio alle ore 20:30 con Sigfrido Ranucci. Il programma può essere seguito anche da pc, tablet, e smartphone in live streaming su RaiPlay. Ed in replica il sabato pomeriggio alle 16:30 circa su Rai Tre.

Pochi giorni dopo l’arresto, Report torna a occuparsi della vicenda che coinvolge Paolo Arata, vicino alla Lega, accusato di essere in affari con il re dell’eolico Vito Nicastri, accusato dai magistrati di essere il finanziatore della latitanza di Matteo Messina Denaro. Secondo il gip di Palermo, Arata avrebbe portato in dote a Nicastri e altri imprenditori i suoi legami con la politica, e in particolare con l’ex sottosegretario Armando Siri. In scaletta anche le seguenti inchieste:

CHI GIOCA COL FUOCO di Rosa Maria Aquino e Stefano Lamorgese – Come stanno i vigli del fuoco? E che cosa si nasconde dietro agli appalti dei Canadair e degli elicotteri che spengono gli incendi boschivi? Grandi monopolisti e società che fanno cartello tra loro conquistano tutte le gare pubbliche.

FUTURO IMBALLO di Cecilia Andrea Bacci – Il 40% della plastica prodotta nel mondo – 8,3 miliardi di tonnellate tra il 1950 e il 2015 – viene utilizzata per realizzare imballaggi. Di tutta quella plastica, ne è stata riciclata appena il 9%. La produzione cresce e potrebbe arrivare a superare un miliardo di tonnellate all’anno entro il 2050. E il riciclo?

IL PAPIRO di Giulia Presutti – Nel 2004 un papiro lungo 3 metri che contiene un testo inedito attribuito al geografo antico Artemidoro e, su fronte e retro, disegni di animali e di parti anatomiche umane, alla cifra record di 2 milioni e 750mila euro viene acquistato dalla Compagnia di San Paolo, fondazione bancaria con scopi filantropici, principale azionista di Intesa Sanpaolo. Ma presto emergono particolari inquietanti sulla veridicità del foglio.

DENTRO IL TUNNEL di Giovanna Boursier – A gennaio, nell’analisi costi benefici sulla Tav, la nuova linea ferroviaria Torino Lione, l’equipe di studiosi coordinata dal professor Marco Ponti, a cui il ministro Toninelli aveva affidato l’incarico di esaminare il progetto, lo aveva valutato negativo per 7 miliardi di euro. Ma due mesi prima, lo stesso gruppo di studiosi, nell’analisi costi benefici del Terzo valico, la Milano-Genova, toglie dai costi per lo Stato la perdita di accise, pur scrivendo che così la valutazione non sarebbe corretta…

L’ARMA ELETTRICA di Antonella Cignarale, collaborazione di Simona Peluso e Alessia Pelagaggi – La pistola a impulsi elettrici è sbarcata anche in Italia. Siamo ancora alla fase sperimentale, ma la direzione sembra essere quella di dotare della nuova arma le forze dell’ordine nazionali, la polizia locale e perfino chi lavora sui treni. Come sono stati valutati i possibili rischi per la salute e quelli legati alle modalità d’uso dai ministeri competenti?