Report 29 aprile 2019: inchiesta sulla plastica dei cibi e poi le collusioni di Antonello Montante

Dopo una settimana di sosta tornano le inchieste del team di Sigfrido Ranucci in prima serata su Rai Tre

Lo smaltimento di piatti, bicchieri e posate di carta ma anche il governo parallelo creato dall’ex presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante saranno al centro delle inchieste di Report che dopo la pausa di Paquetta torna in onda questa sera lunedì 22 aprile 2019 in prima serata Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci. Il programma può essere seguito anche da pc, tablet, e smartphone in live streaming su RaiPlay. Vediamo tutti servizi in onda stasera.

FARE LA DIFFERENZA di Antonella Cignarale. Immagini di Chiara D’Ambrosi. Posate monouso, insalate in ciotole di plastica, snack in vaschette di cartoncino, caffè, centrifugati e bibite serviti in bicchieri con tappo e cannucce. È necessario tanto limitare l’accumulo di rifiuti indifferenziati quanto favorire il riciclo. Report è andato a vedere come si organizzano le grandi catene della ristorazione per la raccolta differenziata degli imballaggi di cui fanno da sempre gran uso, scoprendo che nelle sale troppo spesso carta, plastica e residui di cibo finiscono nei contenitori del rifiuto indifferenziato, sia perché a volte si trovano solo quelli, sia perché molti consumatori non perdono i brutti vizi.

CODICE MONTANTE di Paolo Mondani, collaborazione di Norma Ferrara. A processo per corruzione e dossieraggio, l’ex presidente di Confindustria Sicilia Antonello Montante è ancora sotto inchiesta per presunto concorso esterno alla mafia. Un’indagine della Commissione regionale antimafia lo accusa di aver creato un “governo parallelo” nella Regione per gestire la spartizione dei fondi alle imprese, e disporre delle carriere di politici e uomini delle istituzioni. Dopo l’inchiesta trasmessa da Report il 12 novembre scorso, Paolo Mondani è rimasto per mesi sulle tracce degli uomini e delle donne che hanno costruito questo finto paladino della legalità per capire chi e perché ha trasformato un costruttore di ammortizzatori e biciclette in uno degli uomini più potenti del nostro paese. E ha portato alla luce il “codice Montante” un sistema di potere fatto di ricatto e mistificazione. E nuovi segreti.

TU VUO’ FA’ L’AMERICANO di Giorgio Mottola, collaborazione di Alessia Cerantola, Lorenzo Di Pietro ed Elisa Bruno. Da quando Steve Bannon è stato licenziato dalla Casa Bianca, ha deciso di trasferire la sua attività politica in Europa, fondando l’associazione The Movement. La sua attenzione è però particolarmente concentrata sull’Italia dove l’ex capo stratega di Trump sembra aver trovato il leader del suo progetto europeo. Report mostrerà in esclusiva le immagini del primo incontro tra Bannon e il leader della Lega organizzato da Federico Arata. Il ruolo di Bannon sarebbe stato centrale anche nella nascita del governo Conte, come rivela per la prima volta il portavoce di The Movement in un’intervista inedita alla nostra trasmissione. Nel progetto sovranista di Bannon l’Italia è così centrale che ha annunciato di voler costruire la roccaforte del suo movimento proprio nel nostro paese, all’interno di un’abbazia del 1200: la Certosa di Trisulti. Qui, in un piccolo comune nel cuore della Ciociaria, sorgerà la prima scuola al mondo di sovranismo. Promotore dell’iniziativa è l’associazione Dignitatis Humanae che ha avuto in concessione l’abbazia dal Ministero dei Beni Culturali per i prossimi 19 anni. Ma il bando di assegnazione presenterebbe numerose anomalie. La Dignitatis Humanae si è aggiudicata la Certosa con documenti che appaiono pieni di incongruenze e irregolarità.