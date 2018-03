Report 2018, anticipazioni 19 marzo: inchieste su giustizia, auto elettriche e sicurezza bimbi

Report ci spiega quanta acqua venga dispersa dagli acquedotti italiani e svela nuovi documenti legati all’Electrolux e paradisi fiscali

Report, diretta tv e streaming

Prima puntata del 2018 per il programma di inchieste di Rai 3 per antonomasia. Stiamo ovviamente parlando di Report che torna in prima serata stasera lunedì 19 marzo con Sigfrido Ranucci a condurre il programma che avrà tre macro inchieste: ingiustizia, diamoci una scossa e bebè a bordo. Il programma può essere seguito anche da pc, tablet, e smartphone in live streaming su RaiPlay.

Report, anticipazioni puntata 19 marzo

“Bebè a bordo”, di Lucina Paternesi. La sicurezza dei figli viene prima di tutto, in particolare in auto. In Italia un seggiolino su due è montato male e quattro automobilisti su dieci non lo usano affatto. A parte i “furbetti del seggiolino”, anche la legge non aiuta.

“Diamoci una scossa”, di Manuele Bonaccorsi. Il futuro dell’auto è elettrico ma l’Italia è ultima della classe: poco più dello 0,1% delle auto immatricolate in Italia nel 2017 sono elettriche. Report ha visitato il più grande giacimento al mondo di litio, in Bolivia, e ha intervistato in esclusiva lo scienziato che ha commissionato la sperimentazione su esseri umani per gli effetti del diesel.

“InGiustizia”, di Bernardo Iovene. C’è un esercito di magistrati che lavorano a cottimo: sono i “giudici onorari”, che vengono pagati 98 euro a udienza (lordi) e vanno avanti con proroghe annuali da oltre vent’anni. Insieme ai giudici di pace sono in tutto 5500 magistrati. La riforma del ministero della Giustizia li ha definitivamente resi dei volontari, nonostante gli appelli del Csm e della maggior parte dei magistrati togati.