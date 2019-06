Quarto Grado quando va in onda, 21 giugno 2019 non va in onda

Settimana di sosta per il programma di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero il venerdì in prima serata Rete 4 prossimamente con tre speciali estivi

Quarto Grado quando va in onda: diretta tv e streaming

L’estate inizia ufficialmente e per tutti i programmi è tempo di vacanze. Lo farà anche Quarto Grado che non va in onda questa sera in tv venerdì 21 giugno 2019 in prima serata su Rete 4. Ma i fans del crime e del mistero di Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero non devono preoccuparsi, il programma tornerà dalla prossima settimana con tre speciali. Il programma può essere seguito anche da pc, tablet e smartphone in live streaming su Mediaset on Demand.

Quarto Grado, quando va in onda

A comunicarlo gli stessi Nuzzi e Viero al termine della puntata di venerdì scorso. Stasera 21 giugno Quarto Grado non andrà in onda, al suo posto in prima serata su Rete 4 il film Changeling per la regia di Clint Eastwood con protagonista Angelina Jolie. Quarto Grado però non va del tutto in vacanza, da venerdì prossimo 28 giugno 2019 sono in programma tre speciali che torneranno sui casi più efferati che hanno contraddistinto le prime pagine di cronaca italiana.



Quarto Grado la squadra di Nuzzi e Viero

Tra gli opinionisti in studio chiamati a commentare i casi: Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo e Sabrina Scampini.