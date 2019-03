Presadiretta sabato 2 marzo 2019 la Terra dei Fuochi in Lombardia, Veneto e Piemonte

Terza puntata in prima serata su Rai 3 con le inchieste di Riccardo Iacona stasera alla scoperta dell’inquinamento al Nord Italia: anticipazioni video

Presadiretta: diretta tv e streaming

Non solo Campania. C’è oramai consolidata una Terra dei Fuochi anche nell’Italia settentrionale, tra Lombardia, Piemonte e Veneto. Ce la farà conoscere Riccardo Iacona nella terza puntata di Presadiretta, in onda di sabato questa sera 2 marzo 2019 in prima serata su Rai 3, penultima appuntamento stagionale. Il programma può essere visto anche in streaming da pc, tablet e smartphone su raiplay.it/dirette/rai3, e on demand, dopo la mezzanotte, su RaiPlay.

PresaDiretta al sabato: anticipazioni 2 marzo 2019

Negli ultimi 3 anni, gli incendi negli impianti per il trattamento dei rifiuti si verificano sempre più spesso e la Lombardia guida la classifica tra le regioni del nord. Dall’inizio del 2018 a oggi, solo nella regione padana sono andati a fuoco 18 tra impianti di smaltimento rifiuti, discariche e capannoni di stoccaggio.

La magistratura ha aperto varie indagini e ci sono stati i primi arresti, ma quanto di quello che sta accadendo è figlio della criminalità organizzata ?

Nella seconda parte viaggio in Costa Rica per la rivoluzione verde, un grande esempio per tutto il mondo. Il piccolo Stato centroamericano, che possiede e protegge un vero e proprio tesoro di biodiversità, diventerà il primo paese al mondo a utilizzare solo energia da fonti rinnovabili. Nel 2018 la Costa Rica è già arrivata a 312 giorni al 100% rinnovabili.

PresaDiretta anteprima video