Porta a Porta 19 aprile 2019 speciale prima serata i 150 anni del Bambino Gesù di Roma

Prima della via Crucis, su Rai Uno Bruno Vespa conduce una puntata speciale Una carezza al dolore dei bambini con Flavio Insinna e la storia di Elena Santarelli

Porta a Porta diretta e streaming Bambino Gesù

Come ogni venerdì santo il palinsesto di Rai Uno in prima serata cambia rispetto alle altre settimane. Subito dopo la fine del Tg1, alle ore 20.30 andrà in onda uno Speciale Porta a Porta con Bruno Vespa dedicato Una carezza al dolore dei bambini in occasione dei 150 anni dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma. Streaming da pc, tablet e smartphone su RaiPlay.

Porta a Porta “Una carezza al dolore dei bambini”

In occasione dei 150 anni dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, Bruno Vespa, con Flavio Insinna, racconterà storie di dolore e speranza dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Tra queste, la testimonianza della show girl Elena Santarelli sulla malattia del figlio Giacomo.

Nello speciale Porta a Porta del venerdì santo che precede la Via Crucis Bruno Vespa propone sempre un tema che ha a che fare con il sociale. Lo scorso anno dalla Nigeria alla Corea del Nord dall’Iraq all’India, passando per il medio Oriente, la strage e la persecuzione dei cristiani ne “Il massacro silenzioso dei cristiani”, due anni fa la via Crucis dei sopravvissuti al terremoto che ha colpito il centro Italia e alla valanga di Rigopiano. Testimonianze e immagini di quei giorni drammatici. E ancora tre anni fa alla scoperta del mondo degli ultimi che vivono sui marciapiedi o nei centri di accoglienza della Caritas, dalla Stazione Termini a quella di Milano. Un viaggio fra gli emarginati e gli immigrati che si battono per sopravvivere e cercare nuove occasioni di vita.