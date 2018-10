Petrolio sabato 6 ottobre 2018: Duilio Giammaria tra i segreti del vino

Wine spirit è il titolo della puntata di Petrolio in onda in seconda serata su Rai 1 subito dopo Ulisse, ospiti e anticipazioni

Petrolio diretta tv streaming

La bevanda di Bacco, il vino, una delle eccellenze italiane, sarà il protagonista della puntata di Petrolio, in onda in seconda serata, intorno a mezzanotte questa sera sabato 6 ottobre 2018 su Rai 1 con Duilio Giammaria subito dopo la puntata di Ulisse con Alberto Angela.

In studio, con Duilio Giammaria, per capirne di più sul vino in tutte le sue sfaccettature, l’esperta enogastronomica Cristiana Lauro e il sommelier Roberto Anesi. Interviene anche Emanuele Scafato, Direttore dell’Osservatorio Nazionale Alcol dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e del Centro Ricerca Alcol dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Ma il vino è anche alcol e cercheremo di capire quanto è dannoso per la nostra salute insieme all’epidemiologo Domenico Palli e all’oncologa Fiorella Belpoggi.

Petrolio Wine Spirit, indaga il mondo del vino dalla grandezza enologica francese con il mitico Bordeaux al nuovo trend del vino biologico che conquista nel nostro Paese sempre più consumatori fino al vino biodinamico. E, poi, andremo nella terra del ‘prosecco’ in Veneto, dove le bollicine hanno segnato il destino di tutto un territorio, ma a quale prezzo? Il viaggio di ‘Petrolio’ termina in Estremo Oriente per conoscere un ricco industriale cinese, la sua collezione di vini vale almeno 60 milioni di dollari.