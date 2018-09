Petrolio sabato 22 settembre 2018: cibo e alimentazione in seconda serata Rai 1

La nuova stagione della trasmissione di inchiesta di Duilio Giammaria si occupa di come è cambiato il modo di mangiare negli ultimi 60 anni e il futuro

Petrolio diretta tv streaming

Saranno il cibo, termini come slow food e superfood, l’alimentazione del futuro il centro della puntata di Petrolio, in onda in seconda serata, intorno a mezzanotte stasera sabato 22 settembre 2018 su Rai 1 con Duilio Giammaria. Per lo streaming www.rai1.rai.it mentre on demand, dopo la mezzanotte, Rai Repley.

Petrolio, anticipazioni: alimentazione di ieri, oggi e domani

In occasione dell’apertura a Torino del Salone Internazionale del Gusto, Petrolio scoprirà come è cambiato il modo di mangiare negli ultimi 60 anni e si cercherà di capire quali saranno i cibi del futuro. Tra gli ospiti della puntata, insieme al fondatore di Slow Food, Carlo Petrini, anche lo chef Fabio Picchi, il biologo Valter Longo e il medico nutrizionista Sara Farnetti.

Si andrà in Sicilia a Giarre dove le coltivazioni di limoni hanno lasciato il posto a quelle di avocado e, poi, in Calabria nella prima azienda in Europa che ha investito nella produzione delle bacche di goji. Si conosceranno i segreti dei centenari del Cilento e il boom nelle vendite dei prodotti biologici.

Si parlerà, infine, dei rischi del colesterolo fuori controllo e delle medicine più diffuse per contenerlo e del nemico numero uno per la nostra salute: lo zucchero. È efficace la ‘sugar tax’, la tassa sulle bevande zuccherate? Bisognerebbe introdurla anche in Italia?