Passaggio a Nord Ovest: i viaggi di Alberto Angela sabato 19 gennaio 2019

Le colonie greche in Italia, l’alluvione della Senna e la Cina, il viaggio con Alberto Angela continua come sempre di sabato 19 gennaio 2019 alle ore 15 su Rai 1 con la sua trasmissione Passaggio a Nord Ovest. Il programma sarà visibile anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.rai1.rai.it mentre on demand, gli episodi sono visibili su Rai Replay.

Con Alberto Angela si farà un viaggio nella storia antica; si visiteranno le più importanti colonie fondate dai Greci in Italia. A Paestum si passeggerà tra i templi e i preziosi reperti conservati nel Museo, in Sicilia si scoprirà la valle dei Templi di Agrigento e il teatro greco di Siracusa.

20 gennaio 1910. La Senna straripa e in una settimana dilaga nella città invadendo perfino le periferie. Le strade sono sommerse e la capitale, in piena fase di modernizzazione, è totalmente paralizzata. Seguendo un giornalista e un fotografo del quotidiano più importante dell’epoca, si incontreranno gli abitanti della città e alcuni dei principali protagonisti della catastrofe, e si rivivrà, ora per ora, quella “settimana terribile”. Sarà l’occasione per scoprire una Parigi ignota.

Conoscere un paese e un popolo, significa anche tenere conto del modo di vestire delle persone. In Cina, come ormai in molti paesi, convivono tra loro stili diversi e libertà assoluta, imposta dalla modernità si accosta alla tradizione e alle antiche regole.