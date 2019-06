Passaggio a Nord Ovest 8 e 9 giugno 2019: Alberto Angela da Trapani a Segesta

Raddoppia l’appuntamento con i viaggi del sapere di Alberto Angela che sabato partirà dalla Sicilia e domenica a Londra su Rai Uno: a che ora va in onda



Passaggio a Nord Ovest diretta e streaming

Non lascia ma raddoppia Alberto Angela. Come tutte le estati ecco gli appuntamenti con Passaggio a Nord Ovest diventano due: sabato 8 giugno alle ore 15 e domenica 9 giugno alle ore 9:15 sempre su Rai Uno. Il programma sarà visibile anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.rai1.rai.it mentre on demand, gli episodi sono visibili su Rai Replay.

Passaggio a Nord Ovest di Alberto Angela 8 giugno 2019

Alberto Angela visiterà una tra le isole più affascinanti e ricche di storia d’Italia: la Sicilia. Si viaggerà dalle saline di Trapani ai suggestivi resti archeologici della Magna Grecia, fino a Segesta.

Ad Istanbul, si seguirà un moderno esperimento, volto a capire come proteggere la Basilica di Santa Sofia dai terremoti. Un’equipe di specialisti turchi, guidati dalla Dottoressa Çakti, realizzerà un modello in scala della Basilica, per creare una simulazione di scenari catastrofici e valutarne la resistenza. Santa Sofia meriterà l’appellativo di “indistruttibile”?

Grazie a spettacolari riprese aeree, realizzate grazie al sistema Cine Flex, si conoscerà un paese affascinante del sud-est asiatico, dove tradizione e modernità si sposano perfettamente: la Thailandia. Dal misterioso nord avvolto nella nebbia, nella quale si nasconde la seconda città del paese, Chiang Mai, si attraverserà la luccicante e colorata capitale, Bangkok, ricca di templi e fiori, immersi tra moderni grattacieli.

Passaggio a Nord Ovest di Alberto Angela 9 giugno 2019

Si racconteranno i segreti della magnifica e allo stesso tempo famigerata Torre di Londra, uno dei monumenti più rappresentativi d’Inghilterra. Castello, fortezza, prigione, luogo di illustri esecuzioni capitali e, infine, attrazione per milioni di turisti.