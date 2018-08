Passaggio a Nord Ovest 25 agosto 2018: Alberto Angela, il delta del Po e i Celti a Roma

Sabato mattina in compagnia di Alberto Angela in un viaggio dall’Emilia Romagna a Roma passando per Etiopia e Guatemala: anticipazioni

Passaggio a Nord Ovest diretta e streaming

Sabato 25 agosto 2018 su Rai 1 a partire dalle 8:25 e poi alle 9:35 la trasmissione itinerante raddoppia come ogni settimana.

Passaggio a Nord Ovest Mattina: Alberto Angela sul delta del Po

Nella prima puntata, in onda alle ore 8:25 Alberto Angela ci racconterà da vicino il parco regionale del delta del Po, in Emilia Romagna, un tesoro non solo dal punto di vista naturalistico, ma anche archeologico e artistico con il fiume stesso, con le variazione del percorso delle sue acque, a determinare fortune e insuccessi di città e abitati in questo distretto: etruschi, romani, monaci medievali e signorie rinascimentali.

E poi ancora: I Mursi sono una tribù dell’Etiopia, e ancora oggi credono che gli spiriti possano trasmettere malanni all’uomo attraverso la sua bocca. Questa tribù è nota per via dei dischi che le donne inseriscono nelle loro labbra inferiori.

Passaggio a Nord Ovest ricostruirà la complessa logistica del trasporto delle merci, viaggiando in tutto il mondo, sulla rotta delle navi cargo.

La festa degli Aquiloni Giganti di Santiago Sacatepequez, in Guatemala, è una curiosa manifestazione unica al mondo che si svolge per la ricorrenza di Ognissanti e il Giorno dei Morti. Questi speciali aquiloni simboleggiano un ponte di comunicazione con le anime dei defunti che, in questi giorni di novembre, tornano sulla terra.

Passaggio a Nord Ovest Doc: I Celti a Roma

A seguire, alle 9:35 Alberto Angela ci racconterà “I Celti” le antiche popolazioni che hanno costituito la prima civiltà dominante dell’Europa, tra il secondo e il primo millennio a. C. Il primo episodio della serie è incentrato sul primo “incontro” tra la nascente potenza di Roma e i Celti, precisamente i Galli Senoni di Brenno, insediati tra le odierne Romagna e Marche. Si tratta della storica battaglia del Fiume Allia, ove i Romani furono sconfitti. Successivamente – come si vedrà nel programma di Alberto Angela – i Celti si resero protagonisti del primo Sacco di Roma, nel 390 a.C.