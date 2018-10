Niagara 22 ottobre 2018: anticipazioni con Licia Colò quinta puntata Rai 2

Quinto appuntamento con quando la natura fa spettacolo dal titolo Proteggere il futuro in prima serata su Rai 2

Proteggere e rispettare la natura è una legge non scritta del nostro presente e un impegno per il futuro. La quinta puntata di Niagara – Quando la natura fa spettacolo con Licia Colò su Rai 2 stasera in tv lunedì 22 ottobre 2018 alle 21:20 si occuperà proprio di questo. La puntata può essere seguita in streaming, da pc, tablet e smartphone su RaiPlay – Rai2 e on demand su Rai Replay.

Valerio Rossi Albertini in questa puntata ci parlerà di biomimetica, la scienza che studia come la Natura possa essere fonte di ispirazione per il miglioramento delle attività umane e della tecnologia. Nel suo spettacolare “tutorial”, Luca Bracali svelerà alcuni segreti del mestiere nel fotografare una dei rapaci più belli d’Europa: l’Aquila di mare norvegese.

Niagara sarà nelle dune di Piscinas in Sardegna, nella zona mineraria di Ingortosu, nella parte centro-occidentale dell’Isola. Un autentico deserto, frutto dell’erosione del maestrale nei millenni, con dune fino a cento metri di altezza, tra le quali volerà il drone Ely per assicurarci immagini spettacolari. Con Licia Colò scopriremo il parco nazionale di Hainich in Turingia, nel cuore della Germania: una foresta primordiale inaccessibile all’uomo, ma che si lascia ammirare dall’alto di una passerella percorribile ad un’altezza di ben 44 metri. E poi percorreremo il fiume Tagliamento, unico fiume alpino in Europa, il cui corso non è mai stato deviato e che si consegna indenne al futuro. Da Chernobyl, l’inviato Alessio Aversa farà poi il punto sulla situazione, a 32 anni dal disastro nucleare più importante del XX secolo per capire quale vita sta ricominciando in un luogo dove ogni creatura vivente è stata esposta ad una quantità di radiazioni enorme e quale ecosistema si sta riorganizzando e con quale prospettiva. Infine il deserto in Italia: Nello spazio dedicato agli eroi del nostro tempo, Licia ricorderà poi il grande Jacques Cousteau, autentico pioniere della divulgazione scientifica e soprattutto l’uomo che ci ha insegnato a conoscere la dimensione subacquea.