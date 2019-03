Meraviglie, Alberto Angela svela le prime immagini: dal 12 marzo 2019, guarda le foto

Pubblicate su Facebook le foto in anteprima della seconda edizioni di Meraviglie – La penisola dei tesori prossimamente su Rai Uno con Alberto Angela

Meraviglie, Alberto Angela diretta e streaming



Conto alla rovescia agli sgoccioli oramai. Da martedì 12 marzo 2019 andrà in onda su Rai Uno la nuova stagione di Meraviglie – La penisola dei tesori, il ciclo di trasmissioni di Alberto Angela dedicate allo straordinario patrimonio artistico, paesaggistico e culturale italiano che ha avuto tanto successo lo scorso anno. Sulla pagina Facebook ufficiale di Angela sono stati pubblicati alcuni scatti del suo viaggio. Il programma sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma web Rai.it.

Meraviglie dal 12 marzo Alberto Angela torna su Rai Uno

Così Alberto Angela sulla Pagina Fan ufficiale: Carissimi,

ecco alcune delle immagini che vedrete nella prima puntata di Meraviglie in onda martedì prossimo, 12 Marzo. Si tratta di una lunga immersione che abbiamo effettuato a Baia, non distante da Pozzuoli, dove è possibile esplorare un intero abitato romano sprofondato nelle acque a causa del bradisismo. Non vi nascondo l’emozione di trovarsi tra i resti delle ville dei potenti di allora, avvolti da alghe e concrezioni. Certo non ci sono edifici intatti ma solo i resti delle loro mura. Tuttavia potete immaginare la sensazione che si prova nel pinneggiare nel silenzio del mare, tra strade, botteghe o terme romane ammirando persino i resti di un ninfeo dove gli imperatori banchettavano. Un luogo impreziosito da statue (ora conservate in museo) le cui copie sembrano figure addormentate nella nebbia del tempo. Straordinari sono i mosaici che emergono dalla sabbia che li ha ricoperti e protetti per secoli, offrendoli poi allo studio degli archeologi e alle cure dei restauratori. È un sito unico al mondo. Un vero gioiello del nostro patrimonio. Vorrei condividere con voi quest’emozione che rimarrà a lungo scolpita nella mia memoria. Una delle tante che vi offriremo a Meraviglie. Un caro abbraccio a tutti, Alberto.

