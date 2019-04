Meraviglie 9 aprile 2019 quarta puntata: Alberto Angela a Urbino, Lecce e sul Monte Bianco

In prima serata su Rai Uno va in onda l’ultimo viaggio con Alberto Angela tra le bellezze italiane. Ospite in Salento Giuliano Sangiorgi dei Negroamaro

Il giorno dopo il suo compleanno numero cinquatasette non poteva che festeggiarlo in onda Alberto Angela che ci porterà dalle Marche al Salento passando per la vetta d’Italia, il Monte Bianco per la quarta e ultima puntata ella trasmissione Meraviglie – La penisola dei tesori. In onda questa sera martedì 9 aprile 2019 in prima serata su Rai Uno. Il programma, che verrà trasmesso anche sul canale RAI 4K disponibile al 210 della piattaforma satellitare gratuita Tivùsat, sarà visibile anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.rai1.rai.it mentre on demand, dopo la mezzanotte, su Rai Replay.

L’ultimo viaggio di alberto Angela per questa stagione di Meraviglie parte da una gemma incastonata tra le colline delle Marche, Urbino, una città ricca di storia, arte e cultura, una meraviglia del Rinascimento italiano. Si visiterà il maestoso Palazzo Ducale, fatto costruire da Federico da Montefeltro con i suoi tesori nascosti e si andrà poi in quella che fu la casa dove è nato uno dei più famosi artisti di tutti i tempi: Raffaello Sanzio, uno dei maestri del Rinascimento che, proprio a Urbino, iniziò la sua straordinaria carriera.

Seconda tappa della puntata è la vetta più alta d’Italia: il Monte Bianco, una sorta di cattedrale di pietra con tante cime che superano i 4000 metri. È lì che è nato l’alpinismo, di cui si rivivranno i tempi eroici rievocando il duca degli Abruzzi, uno dei pionieri di questa attività. Tra nevi perenni e funivie all’avanguardia, si ricorderanno vecchie leggende e innovazioni tecnologiche, lasciandosi affascinare dal lavoro che la natura ha compiuto in millenni e millenni di storia.

Alberto Angela si sposta poi nella regina del Salento, a Lecce, il palcoscenico dove brilla l’incanto del Barocco. Accompagnati dai ricordi di Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, si scopriranno le chiese più belle della città, la magnifica cattedrale, le piazzette nascoste del centro storico e l’ex monastero degli Olivetani, sede dell’Università del Salento. Poi a Melpignano si verrà trascinati dal ritmo assordante della taranta.

Dopo il successo della prima edizione, andata in onda lo scorso anno, sempre in prima serata su Rai 1, si è confermato nella seconda il successo di Alberto Angela in viaggio tra le eccellenze del territorio italiano. Come lo scorso anno, Meraviglie è stata articolata in quattro puntate che hanno raccontato dodici siti italiani, tre per puntata: uno al nord, uno al sud, uno al centro. Quattro puntate in viaggio tra opere, luoghi, sistemi di vita assolutamente particolari che testimoniano la creatività e l’ingegno dei nostri predecessori. Questo programma è anche un omaggio a noi italiani, a quanto abbiamo saputo fare nei secoli e a quanto, tra mille difficoltà, continuiamo a fare.