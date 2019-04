Meraviglie 2 aprile 2019 con Alberto Angela: terza puntata a Parma, Grotte di Frasassi e Val di Noto

Terzo viaggio in compagnia di Alberto Angela in prima serata su Rai 1 tra le bellezze italiane. Ospiti Cesare Bocci e Pippo Baudo

Meraviglie – La penisola dei tesori diretta e streaming

Emilia Romagna con Parma, Marche con le Grotte di Frasassi e Sicilia con la Val di Noto. Saranno queste le protagoniste del nuovo appuntamento con Alberto Angela nella terza puntata della trasmissione Meraviglie – La penisola dei tesori. In onda questa sera martedì 2 aprile 2019 in prima serata su Rai Uno. Il programma, che verrà trasmesso anche sul canale RAI 4K disponibile al 210 della piattaforma satellitare gratuita Tivùsat, sarà visibile anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.rai1.rai.it mentre on demand, dopo la mezzanotte, su Rai Replay.

Meraviglie la terza puntata: ospiti e luoghi con Alberto Angela

In questa terza puntata il generale Fabrizio Parrulli, comandante del Nucleo Tutela patrimonio culturale dell’Arma dei Carabinieri, a 50 anni dalla nascita del Nucleo, farà un bilancio del lavoro condotto a difesa e protezione dei tesori del nostro paese.

Il consueto viaggio di Alberto Angela partirà da Parma, dove si potrà ammirare l’audacia pittorica del Correggio nella cupola del Duomo con lo sfondamento dello spazio e l’apertura verso il cielo. Alla reggia di Colorno, si farà poi la conoscenza di Maria Luigia di Asburgo Lorena, la duchessa rimasta nel cuore dei parmigiani nonostante i secoli trascorsi. E al Teatro Regio, il più vivace d’Italia, si rivivranno le arie e le armonie di uno dei più grandi musicisti italiani: Giuseppe Verdi.

La seconda tappa della puntata vedrà Alberto Angela alla scoperta di un sito unico al mondo: le Grotte di Frasassi, un complesso di caverne e cunicoli che si estende per chilometri all’interno delle montagne dell’Appennino marchigiano. Un paesaggio fiabesco, dove si esploreranno alcuni degli ambienti più spettacolari, come l’impressionante Abisso Ancona o la celebre Sala delle candeline. A rendere il viaggio ancora più suggestivo, la voce della soprano armena Maria Sardaryan e l’attore Cesare Bocci che, in qualità di testimone, racconterà i suoi ricordi di questa meraviglia.

Infine Alberto Angela sarà in Sicilia, nel Val di Noto, la splendida zona sud-orientale dell’isola dove nel corso del Settecento è sbocciata l’ultima fioritura dell’arte barocca in Europa. Noto, Modica, Ragusa le principali tappe, ma è tutto il territorio che, dopo il devastante terremoto del 1693, ha saputo risorgere dalle macerie creando chiese e palazzi che non hanno eguali al mondo. Uno dei testimoni della rinascita e della bellezza di questa zona sarà Pippo Baudo che in quei luoghi è nato e cresciuto.

Meraviglie: un altro successo di Alberto Angela

Dopo il successo della prima edizione, andata in onda lo scorso anno, sempre in prima serata su Rai 1, torna l’appuntamento con Alberto Angela in viaggio tra le eccellenze del territorio italiano. Come lo scorso anno, Meraviglie è articolata in quattro puntate che racconteranno dodici siti italiani, tre per puntata: uno al nord, uno al sud, uno al centro. Quattro puntate che costituiscono un viaggio tra opere, luoghi, sistemi di vita assolutamente particolari che testimoniano la creatività e l’ingegno dei nostri predecessori. Questo programma è anche un omaggio a noi italiani, a quanto abbiamo saputo fare nei secoli e a quanto, tra mille difficoltà, continuiamo a fare.