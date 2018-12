Linea Verde puntata 30 dicembre 2018: la Reggia di Caserta protagonista

Daniela Ferolla, Federico Quaranta e Peppone ci raccontano le bellezze di Caserta e la sua Reggia famosa in tutto il mondo

Linea Verde diretta e streaming

Ultima puntata dell’anno anche per Linea Verde in onda domenica 30 dicembre 2018 alle 12.20 circa su Rai1 da Caserta per visitare la famosissima Reggia e non solo in compagnia di Federico Quaranta, Daniela Ferolla e Peppone. Visibile in streaming, da pc, tablet e smartphone, e on demand dopo la mezzanotte, su RaiPlay.

Linea Verde: anticipazioni 30 dicembre 2018 in Campania

Domenica Linea Verde in Campania attraverso un percorso che dalla Reggia di Caserta si estende a tutto il territorio casertano. Un percorso che dal benessere delle bufale ci porta fino ad un prodotto, la mozzarella, amato e gustato in tutto il mondo. Peppone arriverà alla Reggia di Caserta dopo un viaggio “on the road” durante il quale si sarà fermato a fare la spesa.

Federico, sulle orme di Re Ferdinando racconterà il “bello e il buono” del territorio casertano. I Ponti della Valle, opera monumentale del Vanvitelli che fa parte dell’acquedotto carolino, Il Real sito di Carditello dove l’antica razza del cavallo Persano è stata recuperata, le pecore, i suini noti come “il nero casertano” e poi sua maestà: la Mozzarella di Bufala Campana Dop.

Daniela racconterà le bellezze della Reggia di Caserta, il fascino delle sue fontane e la magia dei grandi giardini, immutata nei secoli; lavorerà la seta su un antico telaio all’interno del Complesso Monumentale del Belvedere di San Leucio e attraverso un “cioccolatino” svelerà il carattere della Regina.