Linea Verde Life sabato 20 ottobre 2018 con Chiara Giallonardo da Matera

La città dei sassi protagonista dell’appuntamento del sabato con Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro in Basilicata

Linea Verde Life diretta e streaming

Sarà Matera capitale della cultura 2019 la tappa della nuova puntata di Linea Verde Life il programma green condotto da Chiara Giallonardo e Marcello Masi con Federica De Denaro, in onda sabato 20 ottobre 2018 alle 12.20 circa su Rai1. Visibile in streaming, da pc, tablet e smartphone, e on demand dopo la mezzanotte, su RaiPlay.

Linea Verde Life: anticipazioni 20 ottobre 2018 da Matera

Chiara Giallonardo e Marcello Masi portano i telespettatori a spasso con l’unico vero animale domestico di Matera, il mulo, e raccontano come sia importante investire nella ricerca anche quando si tratta di rifiuti di plastica. A 50 km da Matera, c’è Craco Vecchia, l’affascinante paese fantasma, diventato caso di studio per migliorare la vita degli altri.

Matera la Città dei Sassi, sotto una nuova veste in un viaggio tra passato e presente partendo dalla sua essenza, dal suo ventre, dai suoi aspetti più primitivi, per approdare al futuristico polo spaziale di Matera, centro di eccellenza mondiale. Qui raccontano come si effettua l’osservazione della terra e vanno in orbita per parlare dell’inquinamento spaziale. Anche Federica De Denaro parla del connubio tra passato e futuro, raccontando che le attualissime paste di legumi hanno radici ben lontane.