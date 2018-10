Linea Verde Life sabato 13 ottobre 2018 fa tappa a Cuneo, anticipazioni

Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro sono in Piemonte tra sostenibilità, tecnologia e tradizione

Linea Verde Life diretta e streaming

Sarà Cuneo in Piemonte al centro della puntata di Linea Verde Life il programma green condotto da Chiara Giallonardo e Marcello Masi con Federica De Denaro, in onda sabato 13 ottobre 2018 alle 12.20 circa su Rai1. Visibile in streaming, da pc, tablet e smartphone, e on demand dopo la mezzanotte, su RaiPlay.

Linea Verde Life: anticipazioni 13 ottobre 2018

A Cuneo a far compagnia a Chiara e Marcello in questo viaggio nel capoluogo Piemontese, un simpatico robottino umanoide con velleità da conduttore. Una famiglia cuneese e il suo allevamento all’avanguardia dimostra come la vera mozzarella di bufala si può fare anche fuori dalla Campania, facendo conoscere anche una “miss”.

Linea Verde Life incontrerà due volontari del Centro di recupero animali selvatici di Cuneo che ospitano e curano cuccioli in difficoltà. Mentre, per la rubrica “Giardiniere fai da te”, si realizzerà una composizione autunnale per davanzali, balconi e giardini. Federica De Denaro sarà alle prese con una spesa insolita, sul greto del torrente Gesso.

Che fine fa il sughero ogni volta che si stappa una bottiglia? E i pali dismessi della rete telefonica? Dalla bioedilizia al design, si scoprirà la seconda vita di queste materie prime naturali, in un circuito virtuoso di recupero, raccolta e trasformazione.