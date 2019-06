Linea Verde Life Estate 15 giugno 2019, prima puntata da Catania

Parte dalla Sicilia il viaggio estivo di Chiara Giallonardo e Marcello Masi con il meglio di Linea Verde Life e non solo

Linea Verde Life Estate diretta e streaming

Sarà la Sicilia e nello specifico Catania la protagonista della prima puntata di Linea Verde Life Estate la versione estiva del programma green di Rai 1 in onda sabato 15 giugno 2019 dalle 12:20 con Marcello Masi e Chiara Giallonardo. Visibile in streaming, da pc, tablet e smartphone, e on demand dopo la mezzanotte, su RaiPlay.

Linea Verde Life Estate: 15 giugno 2019 da Catania

Chiara Giallonardo e Marcello Masi ripartono da Catania! Luogo poetico, che situato ai piedi dell’#Etna, si affaccia sul mar Ionio, dando vita ad una città d’arte, esempio del barocco siciliano e per questo patrimonio Unesco. Marcello Masi e Chiara Giallonardo ci accompagneranno a La pescheria, tra i profumi e i colori del mercato di Catania.

Linea Verde Life Estate, come sarà

Linea Verde Life Estate ripercorrerà le tappe principali di un lungo viaggio, tra le città più verdi e sostenibili d’Italia. Chiara Giallonardo e Marcello Masi lanceranno i temi di Linea Verde Life dai luoghi estivi più caratteristici: da Taormina a Cortina, da Castel del Monte alle Cinque Terre. Non mancheranno i servizi all’estero, dedicati alle città europee più innovative e green: anche a “Linea Verde Life Estate” la qualità italiana si racconta e non va in vacanza.