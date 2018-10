Linea Verde Life 6 ottobre 2018: anticipazioni puntata ad Arezzo

Appuntamento in Toscana con la trasmissione green di Marcello Masi e Chiara Giallonardo

Linea Verde Life diretta e streaming

Sarà Arezzo la città protagonista del viaggio di Linea Verde Life la nuova trasmissione incentrata sulla sostenibilità urbana presentata da Chiara Giallonardo e Marcello Masi con Federica De Denaro, in onda sabato 6 ottobre 2018 alle 12.20 circa su Rai1. Visibile in streaming, da pc, tablet e smartphone, e on demand dopo la mezzanotte, su RaiPlay.

Linea Verde Life: anticipazioni 6 ottobre 2018

Arezzo, una città di origini antichissime che oggi guarda al futuro nel segno della trasformazione e valorizzazione delle sue risorse. Una città il cui motto potrebbe essere racchiuso nella legge di Lavoisier: “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”. Perché ad Arezzo, mentre si combatte ogni forma di spreco, i rifiuti diventano calore, energia e materia, la plastica nasce a nuova vita e si tramuta in arte. Ma l’aretino è anche la culla del benessere e della sostenibilità e si andrà a scoprire con una “gita fuori porta” nel Casentino. Si vedrà un tutorial per imparare a realizzare talee di rose e, infine, si scoprirà lo street food e le specialità gastronomiche tra i vicoli del centro storico.