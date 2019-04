Linea Verde Life 6 aprile 2019 in viaggio in Toscana, a Pisa

La città della Torre Pendente sarà la protagonista del sabato di Rai 1 in compagnia di Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro, anteprima video

Linea Verde Life diretta e streaming

Sarà la Toscana, ma soprattutto Pisa con la sua Torre ma non solo ovviamente la protagonista della nuova puntata di Linea Verde Life il programma green di Rai 1 in onda sabato 6 aprile 2019 alle 12:20 con Marcello Masi, Chiara Giallonardo e Federica de Denaro. Visibile in streaming, da pc, tablet e smartphone, e on demand dopo la mezzanotte, su RaiPlay.

Linea Verde Life: anticipazioni 6 aprile 2019 da Pisa

Il viaggio di Linea Verde Life questa settimana ci porta a Pisa. Ovviamente punto di partenza sarà Piazza dei Miracoli con tutti i monumenti principali, la Torre di Pisa, il Battistero e così via, passando dalla Facoltà di agraria – dove è stata messa a punto una metodica per arricchire di proprietà antiossidanti la frutta – per arrivare al parco regionale di San Rossore, a pochi km dalla città, si racconteranno le più importanti ricerche e innovazioni presenti nella provincia.

Non mancherà il giro del gusto tra le eccellenze gastronomiche toscane. Federica de Denaro con lo chef Luca Terrazzano prepareranno cantucci per tutti.

Nello spazio dedicato agli animali, si parlerà di civette: a Crespina, cittadina nei dintorni di Pisa, si allevano tradizionalmente questi rapaci da oltre 300 anni. Nella rubrica “Giardiniere fai da te” si imparerà come prendersi cura della salvia, mentre l’ingrediente protagonista della ricetta di questa settimana sarà il pinolo di San Rossore, seme aromatico dalle caratteristiche inusuali in quanto a grandezza e profumo.

Video Anteprima Linea Verde Life