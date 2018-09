Linea Verde Life 29 settembre 2018: a Cosenza con Marcello Masi e Chiara Giallonardo

Secondo appuntamento del sabato con Linea Verde quest’anno all’insegna della sostenibilità urbana, si va in Calabria

Linea Verde Life diretta e streaming

Dal Nord al Sud. Dopo il Veneto la seconda puntata di Linea Verde Life è dedicata alla Calabria, per la precisione Chiara Giallonardo e Marcello Masi con Federica De Denaro, saranno a Cosenza sabato 22 settembre 2018 alle 12.20 circa su Rai1con la nuova trasmissione incentrata sulla sostenibilità urbana. Visibile in streaming, da pc, tablet e smartphone, e on demand dopo la mezzanotte, su RaiPlay.

Linea Verde Life: anticipazioni 29 settembre 2018

Tappa in Calabria, in una Cosenza che, in barba a ogni pregiudizio, rivelerà delle inaspettate virtù nel campo dell’ecologia, della ricerca, degli stili di vita. Una città del Meridione proiettata nel futuro. Linea Verde Life esplorerà i modi in cui può essere impiegata la famosa cipolla rossa di Tropea. Infine, un passeggiata tra i vicoli storici di Cosenza vecchia, tra tradizioni gastronomiche e artigianali. Si parlerà, tra le altre cose, di come utilizzare gli olii di scarto vegetali per fare asfalto ecosostenibile e come climatizzare le nostre case e uffici in modo virtuoso.