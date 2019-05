Linea Verde Life 25 maggio 2019 fa tappa a Cremona

In Lombardia Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro raccontano la città di Cremona

Linea Verde Life diretta e streaming

Sarà Cremona in Lombardia la protagonista della nuova puntata di Linea Verde Life il programma di Rai 1 in onda sabato 25 maggio 2019 dalle 12:20 con Marcello Masi, Chiara Giallonardo e Federica de Denaro. Visibile in streaming, da pc, tablet e smartphone, e on demand dopo la mezzanotte, su RaiPlay.

Linea Verde Life: anticipazioni 25 maggio 2019 da Cremona

Immancabile lo spazio per l’enogastronomia cremonese con Federica de Denaro in compagnia dello chef Luca Grasselli per preparare la torta alle erbe di campo.

Marcello Masi e Chiara Giallonardo racconteranno la capitale dei violini, dove la tradizione centenaria della liuteria incontra l’innovazione. Ma non solo: spazio anche alle nuove colture, dal mais Corvino al bambù e all’economia circolare, con i mattoni dei casali abbandonati che vengono trasformati in un’eccellente ed unica terra rossa per i campi da tennis.