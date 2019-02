Linea Verde Life 2 febbraio 2019: le virttù di Trieste

In viaggio con Chiara Giallonardo, Marcello Masi e Federica De Denaro nel capoluogo della regione Friuli Venezia Giulia, anticipazioni

Per tutti è la porta mitteleuropea, stiamo parlando di Trieste protagonista della nuova puntata di Linea Verde Life in onda sabato 2 febbraio 2019 alle 12:20 con Marcello Masi, Chiara Giallonardo e Federica de Denaro. Visibile in streaming, da pc, tablet e smartphone, e on demand dopo la mezzanotte, su RaiPlay.

Linea Verde Life: anticipazioni 2 febbraio 2019 da Trieste

Nello spazio dedicato agli animali, Marcello Masi parlerà di Circe… una strana e bellissima creatura frutto dell’unione tra una scrofa scappata sul Carso, e un cinghiale silvestre. Intervista con Gianfranco Urso responsabile dell’ENPA di Trieste, per raccontare le vicissitudini di Circe e di altri animali selvatici in cura e in via di reinserimento nella natura…come i caprioli.

Trieste: dalla riqualificazione del porto vecchio al pieno recupero del Castello di Miramare la città sta vivendo un rilancio della sua economia e anche il volume del traffico marittimo è in costante crescita. Linea Verde Life testimonierà tutto questo, passando dall’anima cosmopolita della città all’innovazione tecnologica più avanzata, senza scordare le tradizioni gastronomiche, il caffè naturalmente ma anche le pietanze più particolari tipiche.

Con Chiara Giallonardo vedremo come riciclare i vecchi ombrelli rotti. Per i più audaci e volenterosi ecco in anteprima il nome della ricetta che Federica de Denaro proporrà con i suoi ospiti da Trieste: Filetto di maiale in crosta di caffè con indivia belga caramellata.