Linea Verde estate 26 agosto 2018: in Abruzzo, sulla via che porta a Scanno

Classico appuntamento della domenica con Federico Quaranta, Federica De Denaro e Peppone stavolta sul Lago di Scanno, anticipazioni



Linea Verde Estate diretta e streaming

Sarà l’Abruzzo il protagonista di della puntata di Linea Verde Estate in onda domenica 26 agosto 2018 alle ore 12:20 circa su Rai 1 con Federico Quaranta e Federica De Denaro che visiteranno la piccola cittadina di Scanno e il suo bellissimo lago. Visibile in streaming, da pc, tablet e cellulari su RaiPlay – Rai1 mentre on demand dopo la mezzanotte Rai Repley

Linea Verde 26 agosto 2018: Abruzzo, Scanno

Linea Verde Estate si sposta in Abruzzo, tra monti e valli dove scorrono i fiumi Sagittario e Tasso che formano laghetti di montagna e paesaggi incredibili fatti di strette e profonde gole. Federica De Denaro ripercorrerà il percorso degli antichi viaggiatori – “orribilmente bello” come lo descriveva Gabriele D’Annunzio – che porta alla misteriosa cittadina di Scanno, circondata da alte montagne. Federico Quaranta invece, partirà da Anversa degli Abruzzi al seguito di un gregge di pecore e capre verso i pascoli alti estivi. Il suo viaggio lo porterà a Frattura Vecchia, un paese abbandonato, dove vengono però ancora curati gli orti.