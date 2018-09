Linea Verde Estate 2 settembre 2018: da Pescina a Barrea in viaggio nel Parco Nazionale d’Abruzzo

Nuovo appuntamento della domenica con Federico Quaranta, Federica De Denaro e Peppone nel cuore dell’Abruzzo, anticipazioni

Linea Verde Estate diretta e streaming

Sarà ancora l’Abruzzo il protagonista della puntata di Linea Verde Estate in onda domenica 2 settembre 2018 alle ore 12:20 circa su Rai 1 con Federico Quaranta e Federica De Denaro che percorreranno itinerari da Pescina a Pescasseroli fino al Parco Nazionale. Visibile in streaming, da pc, tablet e smartphone, e on demand dopo la mezzanotte, su RaiPlay.

Linea Verde 2 settembre 2018: da Pescina al Parco Nazionale d’Abruzzo

Linea Verde Estate, in questa puntata di domenica 2 settembre 2018, seguirà un percorso d’interesse naturalistico, letterario e storico. Federico Quaranta, Federica De Denaro e Peppone partiranno da Pescina che ha dato i natali ad Ignazio Silone, per omaggiare l’intellettuale del ‘900 che esaltò la dignità e le sofferenze del popolo abruzzese. In seguito, tra cani da pastore e agricoltori che coniugano campi di lavanda e apicoltura, visiteremo per immagini Pescasseroli, città natale di Benedetto Croce, fino al cuore del Parco Nazionale, con le faggete vetuste patrimonio dell’Unesco. Dai sentieri “dolomitici” della Camosciara, habitat montano di orsi e camosci, alla riserva faunistica dei lupi di Civitella Alfedena, per finire al lago di Barrea, borgo di confine con l’antica civiltà safina.