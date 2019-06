Linea Verde Estate 16 giugno 2019 parte da Spello, in provincia di Perugia

Inizia la versione estiva di Linea Verde su Rai Uno con Federico Quaranta, Federica de Denaro e Peppone. Prima puntata in Umbria, Alto Lazio, Abruzzo

Linea Verde Estate diretta e streaming

Saranno Umbria, Alto Lazio, Abruzzo i luoghi protagonisti della prima puntata di Linea Verde Estate la versione estiva del programma in onda domenica 16 giugno 2019 e affidata sempre a Federico Quaranta e Peppone con la new entry di Federica de Denaro direttamente da Linea Verde Life. Visibile in streaming, da pc, tablet e smartphone, e on demand dopo la mezzanotte, su RaiPlay.

Linea Verde Estate: anticipazioni 16 giugno 2019 a Spello

Federica De Denaro e Federico Quaranta, con le simpatiche incursioni di Giuseppe Calabrese (in arte “Peppone”) esploreranno Spello, in provincia di Perugia, dove sono già in corso i preparativi dell’infiorata, grande appuntamento artistico e religioso che coinvolge tutti gli abitanti della città e richiama moltissimi turisti. Si scoprirà come sono organizzati ì gruppi di lavoro, dove vengono raccolti i fiori e come funziona la competizione che culminerà nel giorno del Corpus Domini, con l’esposizione dei grandi quadri nelle vie e nelle piazze. Si incontreranno gli ultimi custodi delle antiche tradizioni pastorali, ma soprattutto la storia che, in molti borghi, viene tenuta viva da associazioni e singoli appassionati. Grande spazio al paesaggio e a tutte le curiosità che esso suggerisce: a Prodo, nei pressi di Orvieto, con le sue “Gole del Fosso campione”, ci sarà anche occasione di compiere una vera e propria avventura nella natura selvaggia.