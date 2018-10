Linea Verde domenica 8 ottobre 2018: Daniela Ferolla tra Volterra e Val di Cecina

La Toscana torna protagonista della trasmissione domenicale di Rai 1 con Federico Quaranta, Daniela Ferolla e Peppone: anticipazioni

Linea Verde diretta e streaming

Storia, bellezza, atmosfere affascinanti e misteriose si intrecciano nella zona di Volterra e Val di Cecina che saranno sotto i riflettori di Linea Verde in onda domenica 7 ottobre 2018 alle 12.20 circa su Rai1 e condotto da Federico Quaranta, Daniela Ferolla e Peppone. Visibile in streaming, da pc, tablet e smartphone, e on demand dopo la mezzanotte, su RaiPlay.

Linea Verde: anticipazioni 7 ottobre 2018

Il percorso di Daniela Ferolla inizierà dallo splendido centro cittadino di Volterra, dove, tra piazze e vicoli è ancora viva la tradizione degli “artieri” dell’alabastro che, lavorando il minerale rinvenuto nei dintorni, creano oggetti apprezzati in tutto il mondo.

Federico Quaranta e Peppone partiranno invece dalla zona del parco geotermico di Larderello e Sasso Pisano, un tempo conosciuta come valle del Diavolo e oggi straordinario esperimento di produzione di energia pulita.

Dal sottosuolo del Volterrano si ricavano molte risorse utili: non solo l’alabastro e il vapore per l’energia, ma anche un sale purissimo, buono sia per usi domestici sia per usi industriali. Le telecamere di Linea Verde entreranno nello storico magazzino progettato da Pier Luigi Nervi, per spiegarne tutti i “segreti”.

Il sale è una risorsa storica di Volterra: anche la tradizione del pane sciapo o “sciocco” toscano, qui è sostituita da un casereccio salato che i giovani artigiani di oggi cercano di realizzare nel rispetto della tradizione, nell’antico forno di Montegemoli.

Lungo le suggestive colline volterrane, tra “balze” e calanchi, ci sarà occasione di conoscere i protagonisti del territorio: dagli allevatori di pecore che si sono consorziati per ottenere un formaggio DOP, ai produttori di vini impegnati nella vendemmia e nella creazione di sapori che sposano la tradizione all’ambizione di raggiungere il mercato internazionale. Infine i piatti, con l’immancabile tartufo e la trippa alla volterrana, antica pietanza degli alabastri.