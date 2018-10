Linea Verde domenica 28 ottobre 2018 in Irpinia con Daniela Ferolla

Il viaggio di Linea Verde su Rai1, continua nel cuore della Campania: anticipazioni, con Federico Quaranta, Daniela Ferolla e Peppone

Linea Verde diretta e streaming

Per molti è la terra colpita dal terribile terremoto dell’80. Ma in Irpinia c’è una vasta area ricca di risorse naturali, d’acqua, di boschi, di frutti della terra. Lo scopriremo nella puntata di Linea Verde domenica 28 ottobre 2018 alle 12.20 circa su Rai1 e condotta da Federico Quaranta, Daniela Ferolla e Peppone. Visibile in streaming, da pc, tablet e smartphone, e on demand dopo la mezzanotte, su RaiPlay.

Linea Verde: anticipazioni 28 ottobre 2018 in Irpinia

La scorsa puntata in Toscana Linea Verde ha toccato la punta di share più alta della stagione. Questa settimana si va in Irpinia, una magnifica e sconfinata terrazza fra i mari Adriatico e Tirreno. Un popolo in bilico fra storia e leggenda, legato indissolubilmente alle proprie tradizioni. Un percorso da vivere con Federico Quaranta, Daniela Ferolla e Peppone nella magia dell’autunno e dei suoi inconfondibili colori: la festa della vendemmia tardiva del Fiano, la raccolta delle castagne di Montella, l’incanto dei Monti Picentini con l’ultimo pascolo delle podoliche prima dell’inverno, la tradizione dei grani antichi, le leggende di Mefite e della Cupa, la geniale impresa dell’acquedotto pugliese che si origina proprio in Irpinia, a Caposele. E una serenata d’amore con la “Banda della Posta” di Calitri.