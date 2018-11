Linea Verde domenica 25 novembre 2018 alla Fiera del Mercato Mediterraneo a Roma

Appuntamento speciale con Daniela Ferolla, Federico Quaranta e Peppone alla Fiera dei Prodotti Agroalimentari del Mediterraneo in diretta da Roma

Linea Verde diretta e streaming

Sarà una puntata del tutto speciale quella di Linea Verde in onda domenica 25 novembre 2018 alle 12.20 circa su Rai1 con Federico Quaranta, Daniela Ferolla e Peppone che vi danno appuntamento in diretta dai padiglioni della Fiera del Mercato Mediterraneo di Roma. Visibile in streaming, da pc, tablet e smartphone, e on demand dopo la mezzanotte, su RaiPlay.

Linea Verde: anticipazioni 25 novembre 2018 a Roma

In diretta proprio dai padiglioni della Fiera di Roma Federico Quaranta e Daniela Ferolla presentano una kermesse di prodotti tipici del bacino Mediterraneo e tante ricette realizzate dal vivo da alcuni importanti chef. Protagonisti di scambi, storie, linguaggi, arte e cultura, i paesi del Mediterraneo sono raccontati in questa puntata attraverso i loro grandi tesori agroalimentari. Un team di esperti si sofferma invece sui dettami della Dieta Mediterranea e sui suoi “pilastri”, mentre Peppone realizza tre reportage esterni proprio dal mondo del food che rappresenta il settore agroalimentare nazionale.