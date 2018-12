Linea Verde domenica 2 dicembre 2018 nel Montefeltro, nelle Marche

Un viaggio tra Sassocorvaro e Sant’Angelo in Vado per Daniela Ferolla, Federico Quaranta e Peppone

Linea Verde diretta e streaming

Non una città in particolare ma una regione, anzi una zona delle Marche, il Montefeltro sarà protagonista della puntata di Linea Verde in onda domenica 2 dicembre 2018 alle 12.20 circa su Rai1 con Federico Quaranta, Daniela Ferolla e Peppone. Visibile in streaming, da pc, tablet e smartphone, e on demand dopo la mezzanotte, su RaiPlay.

Linea Verde: anticipazioni 2 dicembre 2018 a Roma

Grandi eccellenze agroalimentari e grandi espressioni artistiche nelle Marche: un viaggio mozzafiato insieme a Daniela Ferolla, Federico Quaranta e Peppone Calabrese che con Linea Verde vi mostreranno tutto il buono e il bello che c’è in un territorio ancora da scoprire.

Daniela Ferolla si troverà nella celebre rocca ubaldinesca da dove racconterà l’appassionante storia di Pasquale Rotondi, il giovane sovraintendente che durante la II guerra mondiale ha messo in salvo circa 10.000 opere del patrimonio artistico italiano. Da qui partirà per il suo viaggio alla volta di Sant’Angelo in Vado per la ricerca del tartufo bianco, il grande tesoro nascosto di questa terra generosa. Emozionata per la sua caccia al tesoro si affiderà all’esperienza del tartufaio Andrea e il suo cane Lira.

Federico Quaranta, partendo dalla campagna di Sassocorvaro, viaggerà on the road insieme a Peppone e incontrerà Paolo, allevatore di vacche marchigiane che pascolano allo stato brado, Emilio, pastore 2.0 che governa un enorme gregge di pecore sarde e soprattutto crea nel suo caseificio un formaggio “magnifico”.

Sempre Peppone con grande orgoglio entrerà a far parte dell’Academia del padlot, un gruppo di amici che si ritrova a Mercatello sul Metauro e si diverte a cucinare i piatti tipici della tradizione.