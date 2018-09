Linea Verde con Daniela Ferolla in Sila, domenica 30 settembre 2018

Calabria torna protagonista della trasmissione domenicale di Rai 1 con Federico Quaranta, Daniela Ferolla e Peppone tra le bellezze della Sila

Linea Verde diretta e streaming

Natura incontaminata, paesaggi mozzafiato, prodotti tipici e unici. Sarà la Sila fiore all’occhiello della Calabria la protagonista della nuova puntata di Linea Verde in onda domenica 30 settembre 2018 alle 12.20 circa su Rai1 e condotta da Federico Quaranta, Daniela Ferolla e Peppone. Visibile in streaming, da pc, tablet e smartphone, e on demand dopo la mezzanotte, su RaiPlay.

Linea Verde: anticipazioni 30 settembre 2018

Per le sue caratteristiche geomorfologiche, le folte zone boscose e la ricchezza d’acqua dei suoi bacini, la Sila ricorda i paesaggi nordici, in particolare scandinavi. Sila è anche l’occasione per scoprire storie e tradizioni di questa terra. Fra queste, la vita e le opere di Gioacchino da Fiore, monaco cistercense e fondatore dell’Ordine Florense, irripetibile interprete del pensiero biblico, nella cornice della splendida Abbazia di San Giovanni in Fiore.

L’altopiano, diviso in Sila Grande al centro, Sila Piccola al sud e Sila Greca al nord, accoglie Linea verde con tutte le sue straordinarie ricchezze, i pascoli, habitat congeniale alle mandrie bovine podoliche; i laghi e i torrenti, ricchissime risorse idriche per il territorio; i boschi, con le diverse varietà di alberi, primo fra tutti il pino nero, vero e proprio capolavoro della natura; le montagne, con i sentieri e i tracciati anche per gli sport invernali. E ancora, i prodotti tipici, come i funghi silani, la patata della Sila IGP, il caciocavallo silano.