Linea Verde 4 novembre 2018 celebra la prima guerra mondiale a Vittorio Veneto

Nel giorno del centenario della Grande Guerra non poteva che essere Vittorio Veneto al centro del viaggio di Federico Quaranta, Daniela Ferolla e Peppone

Linea Verde diretta e streaming

La programmazione speciale prevista dalla Rai all’interno delle sue trasmissioni in questo week end in cui si celebra il centenario della fine della Grande Guerra porta a Vittorio Veneto, uno dei luoghi cardine della Prima Guerra Mondiale per l’Italia, la puntata di Linea Verde domenica 4 novembre 2018 alle 12.20 circa su Rai1 e condotta da Federico Quaranta, Daniela Ferolla e Peppone. Visibile in streaming, da pc, tablet e smartphone, e on demand dopo la mezzanotte, su RaiPlay.

Linea Verde: anticipazioni 4 novembre 2018 a Vittorio Veneto

Daniela Ferolla, Federico Quaranta e Peppone Calabrese guideranno i telespettatori alla scoperta di tante storie in ricordo dell’ultimo atto della Prima Guerra Mondiale del 1915-18 con l’armistizio e la disfatta delle truppe austroungariche: dalla fame alla fuga, dalla riscossa al trionfo, che hanno generato un’agricoltura forte e inventiva, affermando nel mondo la qualità del prodotto italiano. Un viaggio nella storia lungo l’itinerario del prosecco e delle castagne.

Dall’invasione austriaca che sconvolse la vita di un intero territorio – partendo dal Molinetto della Croda a Refrontolo – alla lavorazione delle divise dei nostri soldati nei lanifici di Follina (che dà il nome al procedimento della follinatura della lana), fino al passaggio del Piave delle nostre truppe, che si nutrivano con le zuppe di marroni e funghi porcini raccolti nel sottobosco di Combai (TV). Passando per il comando italiano a Villa Sandi, che oggi rappresenta un presidio formidabile del Prosecco della Valdobbiadene e di Conegliano per arrivare, attraverso le terre del Cartizze, a Vittorio Veneto dove “la vittoria sciolse le ali al vento”.