Linea Verde 28 aprile 2019 da Minturno a Ortona, passando per Cassino, il Sangro e la Maiella

Un viaggio contro gli orrori della guerra sulla Linea Gustav, in compagnia di Federico Quaranta, Daniela Ferolla e Peppone su Rai Uno

Non una città, non una provincia bensì tutta una zona da Minturno sul mar Tirreno fino alla costa Adriatica a sud di Ortona, passando per Cassino, l'Appennino centrale, il bacino del Sangro e il massiccio della Maiella nella nuova puntata di Linea Verde domenica 28 aprile 2019 alle 12.20 circa su Rai1 in compagnia di Federico Quaranta, Daniela Ferolla e Peppone.

Dagli Altopiani dei monti Aurunci all’Abbazia di Montecassino, dalle colline del Molise fino alla torbiera più meridionale d’Europa, dalle montagne abruzzesi fino alla Costa dei Trabocchi, un “coast to coast” della memoria, con la contemporanea scoperta delle consuete meraviglie del territorio italiano.

Linea Verde compie un viaggio contro gli orrori della guerra. Nel 1943, nella fase decisiva della Seconda Guerra Mondiale, la penisola italiana ha assunto un ruolo strategico. Le forze armate tedesche, pressate da sud dall’avanzata degli alleati, misero a punto un sistema di fortificazioni per rallentare e proteggere la propria ritirata. Questo complesso di trincee e postazioni difensive prese il nome di Linea Gustav, che tagliava letteralmente in due l’Italia, da Minturno sul mar Tirreno fino alla costa Adriatica a sud di Ortona, passando per Cassino, l’Appennino centrale, il bacino del Sangro e il massiccio della Maiella.