Linea Verde 24 marzo 2019 diretta da Agrigento, la bella Sicilia di Camilleri

Daniela Ferolla, Federico Quaranta e Peppone mostrano le bellezze della città siciliana nella domenica di Rai Uno

Linea Verde diretta e streaming

Sarà la terra che ha dato i natali a Camilleri, Agrigento, la sua zona, la sua provincia, protagonista della nuova puntata di Linea Verde in diretta domenica 24 marzo 2019 alle 12.20 circa su Rai1 in compagnia di Federico Quaranta, Daniela Ferolla e Peppone. Visibile in streaming, da pc, tablet e smartphone, e on demand dopo la mezzanotte, su RaiPlay.

Linea Verde: anticipazioni 24 marzo 2019 da Agrigento

Federico Quaranta, Daniela Ferolla e l’incontenibile Peppone, porteranno i telespettatori a “spasso nei templi” raccontando un territorio ricchissimo di prodotti, tradizioni, sapori e profumi che rendono da sempre la Sicilia una delle regioni più belle d’Italia. L’azzurro del pescosissimo mare, l’arancione dei vasti agrumeti e il bianco del prezioso latte della capra girgentana, sono solo alcuni dei colori che faranno da sfondo al viaggio che mostrerà le bellezze di una terra intrisa di storia, una terra bedda, anzi beddissima.

Quando chiesero ad Andrea Camilleri “Cosa ti manca della Sicilia?” lui rispose: “U scrusciu du mari”. Daniela Ferolla ci guida alla scoperta del Castello di Mussomeli (noto anche come castello manfredonico), una fortezza eretta su di una rupe tra il XIV e il XV secolo. Al castello sono attribuiti miti e leggende dal sapore antico. L’uovo-seppia: una incredibile invenzione culinaria ad opera di uno chef che è tornato in #Sicilia per dedicarsi all’innovazione e alla tradizione. La ricetta? la scopriremo insieme a Daniela Ferolla, Federico Quaranta e Peppone Calabrese.