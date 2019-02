Linea Verde 24 febbraio 2019 speciale Leonardo da Vinci tra Toscana e Lombardia

Appuntamento domenica con Daniela Ferolla, Federico Quaranta e Peppone su Rai 1 sulle tracce del grande inventore nei suoi luoghi, anteprima

Linea Verde diretta e streaming

Sarà Leonardo da Vinci il protagonista, insieme ai suoi luoghi tra Toscana e Lombardia, della nuova puntata di Linea Verde in onda domenica 24 febbraio 2019 alle 12.20 circa su Rai1 in compagnia di Federico Quaranta, Daniela Ferolla e Peppone. Visibile in streaming, da pc, tablet e smartphone, e on demand dopo la mezzanotte, su RaiPlay.

Linea Verde: anticipazioni 24 febbraio 2019 Toscana e Lombardia

A 500 anni dalla scomparsa del genio italiano Leonardo da Vinci (Anchiano, 15 aprile 1452 – Amboise, 2 maggio 1519) un viaggio che porta Daniela Ferolla, Federico Quaranta e Peppone ad attraversare Toscana e Lombardia.

Daniela parte ammirando uno dei dipinti più famosi e misteriosi del mondo: l’Ultima Cena. Federico va alla scoperta di Vinci e del suo territorio agricolo dove dai tempi di Leonardo si produce ottimo vino. Seguendo il corso delle acque arriva in Lombardia, dove l’agricoltura è tra le più fertili d’Europa anche grazie al lavoro di gestione delle acque pensate ai tempi degli Sforza, con l’aiuto di Leonardo. Ricchezza d’acqua perfetta per allevare un pesce che ha rischiato l’estinzione e che oggi dà un prodotto che un’eccellenza italiana: lo storione e il suo caviale. Peppone scova nel centro di Vigevano un mulino ad acqua costruito nel 1500 che è ancora funzionante. Seguendo il suo istinto culinario trova un Leonardo che lo porta a fare un viaggio sorprendente.