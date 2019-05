Linea Verde 12 maggio 2019 tra Toscana e Veneto, Soave e Chianti

Domenica di Rai Uno in compagnia di Federico Quaranta, Daniela Ferolla e Peppone tra uva, vite e vino

Linea Verde diretta e streaming

Sarà una puntata tutta da bere quella di Linea Verde domenica 12 maggio 2019 alle 12.20 circa su Rai1 in compagnia di Federico Quaranta, Daniela Ferolla e Peppone. Visibile in streaming, da pc, tablet e smartphone, e on demand dopo la mezzanotte, su RaiPlay.

Linea Verde: anticipazioni 12 maggio 2019 tra Soave e Chianti

Daniela Ferolla e Federico Quaranta con Peppone viaggiano tra la Toscana e il Veneto, per raccontare il Soave, primo paesaggio vitivinicolo italiano ad avere ricevuto questo riconoscimento dalla FAO con i suoi vini, ma anche con i famosi “bisi” e un piccolo fazzoletto di terra delle zone più alte e impervie del Chianti: Lamole.

Si parlerà di paesaggi come patrimonio agricolo mondiale che la FAO riconosce come modello di sviluppo sostenibile, paesaggi da cui nascono prodotti d’eccellenza.