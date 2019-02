Linea Verde 10 febbraio 2019 da Venaria a Torino in Fiat 500

Stavolta è il Piemonte protagonista del viaggio domenicale di Daniela Ferolla, Federico Quaranta e Peppone su Rai 1, con uno sguardo sulle Alpi

Linea Verde diretta e streaming

Saranno Torino e provincia, per la precisione Venaria, le terre del Piemonte protagoniste della nuova puntata di Linea Verde in onda domenica 10 febbraio 2019 alle 12.20 circa su Rai1 in compagnia di Federico Quaranta, Daniela Ferolla e Peppone. Visibile in streaming, da pc, tablet e smartphone, e on demand dopo la mezzanotte, su RaiPlay.

Linea Verde: anticipazioni 10 febbraio 2019

Reggia di Venaria, nocciole gentili del Piemonte, cioccolata: il Piemonte come non lo avete mai visto. Un proverbio dice: “Chi vede Torino e non Venaria, vede la madre ma non la figlia” e Daniela, per non disattendere il proverbio, mostrerà entrambe. Prima la bellezza e il fascino della Reggia di Venaria, antica residenza di caccia dei Savoia, poi Torino, ricca di charme, carisma, con la sua storia, le sue tradizioni culinarie e il suo lato innovativo di città che pulsa di sperimentazione. Intanto, Federico e Peppone, a bordo di una vecchia Fiat 500, mostreranno la provincia torinese facendo vivere intensamente le storie e le passioni di famiglie di allevatori. È proprio grazie a queste famiglie che la vacca di razza piemontese e la capra camosciata delle Alpi sono diventate un fiore all’occhiello italiano e continuano a produrre eccellenze esportate in tutto il mondo. Federico, come al solito, si sporcherà le mani… e Peppone? Sicuramente si riempirà la bocca.